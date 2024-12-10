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Последние новости к вечеру 10 декабря 2024 года

Обзор последних новостей к вечеру 10 декабря 2024 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 10 декабря — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 декабря 2024 года.

В Сирии назначен глава временного правительства

Глава «правительства спасения» Аль-Башир заявил о назначении на пост главы временного правительства Сирии. Его формирование планируется до 1 марта 2025 года.

Путин поддержал идею собирать у контрактников образцы ДНК

Источник: РИА "Новости"

Член СПЧ Юлия Белехова предложила ввести сдачу ДНК при подписании военного контракта для поиска пропавших бойцов. Президент РФ одобрил идею и поручил ведомствам проработать детали.

Кремль ответил на слова Нарышкина о скором достижении целей СВО

Дмитрий Песков заявил, что цели СВО могут быть достигнуты как военными действиями, так и переговорами. Пока Украина отказывается от диалога, спецоперация будет продолжена.

ВТБ купил «Почта банк» за 36 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

«Почта России» продала «Почта банк» группе ВТБ за 36 млрд рублей, сообщил Максут Шадаев. Средства будут направлены на развитие компании.

Цена на кофе сорта «арабика» установила новый рекорд

Фьючерсы на арабику достигли рекорда $3,46 за фунт — максимума с 1972 года — из-за засухи в Бразилии и проблем с урожаем робусты во Вьетнаме.