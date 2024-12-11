Под Воронежем девочка пришла из садика с вырванным клоком волос

«Я. тогда болела, поэтому в сентябре мы были в садике один день, как раз 16 сентября. В справке указано, что тогда-то её и отвели к педиатру, однако плановые осмотры проводятся по средам, а 16 сентября — это понедельник. Заведующая просто взяла подходящую дату, когда дочь была в садике, и назвала её наобум», — цитирует собеседника издание.