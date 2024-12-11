Под Воронежем девочка пришла из садика с вырванным клоком волос

Четырехлетняя девочка пришла домой из детского сада без части волос, сообщают «Вести Воронеж».
Инцидент произошел в Новой Усмани. Ситуация усложняется тем, что у девочки задержка развития речи, поэтому она не может рассказать, что произошло. Сами же родители отметили, что дочь явно напугана, стала часто плакать и боится ходить в туалет. Ребенка показали врачу, который зафиксировал, что на голове малышки есть ссадина и имеет место травматическое удаление волос.
Родители утверждают, что заведующая детским садом говорит, якобы у воспитанницы детсада обнаружена алопеция — паталогическое выпадение волос. Семейная пара уверена, что коллектив учреждения лукавит.
«Я. тогда болела, поэтому в сентябре мы были в садике один день, как раз 16 сентября. В справке указано, что тогда-то её и отвели к педиатру, однако плановые осмотры проводятся по средам, а 16 сентября — это понедельник. Заведующая просто взяла подходящую дату, когда дочь была в садике, и назвала её наобум», — цитирует собеседника издание.
Ситуацией заинтересовался следственный комитет.
«Следователями регионального следственного управления СК России по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали корреспонденту vrn.aif.ru в ведомстве.