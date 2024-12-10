Везли по утренним пробкам через весь город: Врач скорой спас ребенка с сильнейшим приступом

В Ростове врач скорой спас ребенка и смог довести его до больницы. Известно, что вызов к восьмилетнему школьнику поступил около 7 часов утра. Родные сообщил, что у сына случился внезапный приступ эпилепсии.
По указанному адресу сразу же выехала бригада скорой помощи. Когда она прибыла на место, приступ у ребенка продолжался.
— Я купировал его, сделал укол, поставил кислород, — рассказал врач подстанции 5 ГБСМП Ростова-на-Дону Евгений Корольков. — Но ребенок продолжал оставаться неконтактным.
Врач подстанции 5 ГБСМП Ростова-на-Дону Евгений Корольков. Татьяна ЛЫСЕНКО.
Через весь город, включив маячки, скорая домчала мальчика и его родителей в детскую больницу.
— Мы предварительно сообщили коллегам о юном пациенте необходимую информацию. И передали с руки на руки специалистам.
Уже на следующий день состояние ребёнка стабилизировалось. И спустя несколько дней он был выписан из больницы с положительной динамикой.
А отец мальчика отыскал доктора скорой и поблагодарил за чуткость, профессионализм и оперативность.