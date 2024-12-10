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Везли по утренним пробкам через весь город: Врач скорой спас ребенка с сильнейшим приступом

Отец спасенного ребенка нашел врача скорой, чтобы сказать спасибо.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове врач скорой спас ребенка и смог довести его до больницы. Известно, что вызов к восьмилетнему школьнику поступил около 7 часов утра. Родные сообщил, что у сына случился внезапный приступ эпилепсии.

По указанному адресу сразу же выехала бригада скорой помощи. Когда она прибыла на место, приступ у ребенка продолжался.

— Я купировал его, сделал укол, поставил кислород, — рассказал врач подстанции 5 ГБСМП Ростова-на-Дону Евгений Корольков. — Но ребенок продолжал оставаться неконтактным.

Врач подстанции 5 ГБСМП Ростова-на-Дону Евгений Корольков. Татьяна ЛЫСЕНКО.

Через весь город, включив маячки, скорая домчала мальчика и его родителей в детскую больницу.

— Мы предварительно сообщили коллегам о юном пациенте необходимую информацию. И передали с руки на руки специалистам.

Уже на следующий день состояние ребёнка стабилизировалось. И спустя несколько дней он был выписан из больницы с положительной динамикой.

А отец мальчика отыскал доктора скорой и поблагодарил за чуткость, профессионализм и оперативность.