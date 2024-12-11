«Это не связано с мутацией»: за десять лет в Крыму появились новые виды пауков

«Это не связано ни с мутацией, ни с чем-либо другим. Это говорит о том, что в Крыму проводятся систематические исследования и хорошо развита школа арахнологов. А видов пауков может быть и больше. Но пока изучено столько, и это неплохо», — отметил ученый.