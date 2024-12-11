«Это не связано с мутацией»: за десять лет в Крыму появились новые виды пауков

100 тысяч пауков под одной крышей собрали в Крымском федеральном университете имени Вернадского. Нет, они не ползают по аудиториям, а составляют основу уникальной коллекции, каких в России по пальцам пересчитать.
«Наша коллекция — одна из самых значительных в стране: третье место среди ВУЗов и пятое — среди арахналогических коллекций всей России, впереди только Москва и Санкт-Петербург», — рассказал КП-Крым ассистент кафедры зоологии и аквакультуры КФУ им. В. И. Вернадского Иван Валюх.
Пауков для коллекции собирают с 1999 года. Сейчас в ней 1,5 тысячи видов, значительная часть из них — крымские. Самый опасный — каракурт. Его укус смертелен для человека.
При этом за десять лет количество изученных видов этих членистоногих на полуострове заметно увеличилось. Если в 2014 ученые знали о 547 видах, обитающих в Крыму, то сегодня их уже 594.
«Это не связано ни с мутацией, ни с чем-либо другим. Это говорит о том, что в Крыму проводятся систематические исследования и хорошо развита школа арахнологов. А видов пауков может быть и больше. Но пока изучено столько, и это неплохо», — отметил ученый.
В коллекции ученых представлены пауки практически со всего мира. Есть крупные экземпляры (из них даже сделаны чучела), а есть совсем маленькие, размеры которых исчисляются миллиметрами и различить которых можно только под микроскопом.