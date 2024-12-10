Трансферы до стадиона запустят в день матча между «Астаной» и «Челси» в Алматы

12 декабря в 20:30 на Центральном стадионе Алматы состоится футбольный матч в рамках турнира Лиги конференций УЕФА между командами «Астана» и «Челси». Для болельщиков запустят специальные автобусы, передаёт BaigeNews.kz.
Гражданам рекомендуют прибыть на Центральный стадион заблаговременно во избежание столпотворения на входе и воспользоваться общественным транспортом, чтобы не создавать заторы на дорогах.
Вход на Центральный стадион для любителей футбола будет открыт в 18:00.
12 декабря в Алматы температура воздуха составит около −11 градусов, поэтому следует одеться тепло и удобно. В связи с мерами безопасности термосы проносить на территорию стадиона запретят. Для болельщиков внутри арены будут работать торговые точки, где можно будет приобрести горячие напитки, перекус. Дополнительно будут установлены 60 биотуалетов вокруг стадиона, в том числе для людей с инвалидностью.
Акиматом города будет организовано восемь бесплатных автобусных маршрутов до стадиона, по 10 автобусов на каждый:
Мкр. Калкаман (остановка Горбольница № 7) — Центральный стадион. Мкр. Орбита (пересечение улиц Мустафина-Торайгырова) — Центральный стадион. Мкр. Айнабулак (пересечение улиц Макатаева-Павлодарская) — Центральный стадион. Остановка «Халык Арена» (направление север) — Центральный стадион. Остановка ж/д вокзала Алматы-1 — Центральный стадион. Станция метрополитена «Райымбек батыра» — Центральный стадион. ЦОН Наурызбайского района — Центральный стадион. Остановка пересечение улиц Момышулы-Монке би — Центральный стадион.
Курсировать транспорт начнет с 16:00 и будет отъезжать по мере заполняемости.
В связи с повышенным спросом и активностью мошенников, продававших ранее фейковые билеты, Управление спорта Алматы рекомендует футбольным болельщикам не пользоваться услугами посредников. Для исключения перепродажи и спекуляций билеты на матч именные. Они поступят на электронную почту покупателей в день игры. Возможности приобрести «пропуска» в кассах стадиона не будет.
При входе на стадион болельщики пройдут проверку наличия билета и соответствия фамилии на билете, после чего их ждёт личный досмотр и считывание штрих-кода для проверки подлинности билета.