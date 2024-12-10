Трансферы до стадиона запустят в день матча между «Астаной» и «Челси» в Алматы

12 декабря в Алматы температура воздуха составит около −11 градусов, поэтому следует одеться тепло и удобно. В связи с мерами безопасности термосы проносить на территорию стадиона запретят. Для болельщиков внутри арены будут работать торговые точки, где можно будет приобрести горячие напитки, перекус. Дополнительно будут установлены 60 биотуалетов вокруг стадиона, в том числе для людей с инвалидностью.