В Ростове образовались пробки в восемь баллов 10 декабря

В Ростове-на-Дону образовались восьмибалльные пробки. Об этом сообщили ростовчане вечером 10 декабря.
По данным «Яндекс Карт», автомобильные заторы сковали практически все центральные улицы города. Так, пробки есть в районе ЦГБ — на проспекте Ворошиловском. Также заторы есть на улицах Красноармейской, Большой Садовой, Береговой и Обороны. Многокилометровая пробка образовалась на проспекте Чехова и улице Текучева. Затруднено движение и в районе главного автовокзала.
Также заторы есть на проспекте Стачки и улице Зорге. Отметим, автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в пробку.