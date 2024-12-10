В Ростове образовались пробки в восемь баллов 10 декабря

По данным «Яндекс Карт», автомобильные заторы сковали практически все центральные улицы города. Так, пробки есть в районе ЦГБ — на проспекте Ворошиловском. Также заторы есть на улицах Красноармейской, Большой Садовой, Береговой и Обороны. Многокилометровая пробка образовалась на проспекте Чехова и улице Текучева. Затруднено движение и в районе главного автовокзала.