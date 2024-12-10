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В Ростове образовались пробки в восемь баллов 10 декабря

Ростов вечером 10 декабря сковали пробки в восемь баллов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону образовались восьмибалльные пробки. Об этом сообщили ростовчане вечером 10 декабря.

По данным «Яндекс Карт», автомобильные заторы сковали практически все центральные улицы города. Так, пробки есть в районе ЦГБ — на проспекте Ворошиловском. Также заторы есть на улицах Красноармейской, Большой Садовой, Береговой и Обороны. Многокилометровая пробка образовалась на проспекте Чехова и улице Текучева. Затруднено движение и в районе главного автовокзала.

Также заторы есть на проспекте Стачки и улице Зорге. Отметим, автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в пробку.