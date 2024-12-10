Дожди и снег ожидаются в Беларуси в среду

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Облачная погода прогнозируется в Беларуси в предстоящую среду, 11 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во многих районах, преимущественно в южной части республики, пройдут небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.
На отдельных участках возможно образование слабого тумана и гололеда, на дорогах республики ожидается гололедица, поэтому специалисты напоминают о необходимости учитывать погодные условия при выборе маршрута и быть особенно внимательными за рулем.
Ветер ожидает северо-западного направления, его скорость будет порядка 3−8 метров в секунду.
В белорусской столице будет преобладать облачная погода, вероятность выпадения осадков составит порядка 30−40 процентов. Температура воздуха будет находиться в диапазоне −1..+1°C.
Схожие погодные условия будут наблюдаться в Бресте, Гомеле и Гродно. Воздух в этих областных центрах прогреется до 0..2°C. Вероятность осадков прогнозируется невысокая — около 10−15 процентов.
Прохладнее всего будет в Могилеве и Витебске, где столбики термометров опустятся до минусовых температур — около 0..-2°C.