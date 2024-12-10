Алтайская гречка попала под запрет в Беларуси

Крупу гречневую ядрицу высшего сорта, произведенную в Барнауле ООО «Вега-инжиниринг», с 11 декабря запретили ввозить и продавать в Беларуси, сообщает БелТА со ссылкой на Госстандарт Беларуси.
Производитель указал недостоверную информацию о наименовании своего продукта. Быстро разваривающейся эта гречка не является, потому что, как установили во время испытаний, варится крупа 29 минут, а должна вариться не более 25 минут.
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