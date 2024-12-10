Алтайская гречка попала под запрет в Беларуси

Мы писали, что в Минске женщина украла букет из 63 роз, а потом выбросила его в мусорку (все подробности такого странного поступка здесь). А еще, что сильная вспышка произошла на Солнце 10 декабря — что ждать белорусам (здесь подробнее). Милиция также рассказала о новой схеме мошенничества в домовых чатах в Беларуси (подробности здесь).