Гитаристы Джо Сатриани и Стив Вай создали группу SATCHVAI

Под именем SATCHVAI музыканты планируют отправиться в турне по Европе. Оно начнется 13 июня 2025 года в Великобритании и завершится 22 июля в Болгарии. «Каждый раз, когда мы играем вместе, я возвращаюсь в то время, когда мы были подростками, питались и дышали музыкой каждую секунду, подталкивали друг друга, бросали вызов и помогали друг другу стать лучшими», — написал Сатриани.