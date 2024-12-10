Гитаристы Джо Сатриани и Стив Вай создали группу SATCHVAI

Американские гитаристы-виртуозы Джо Сатриани и Стив Вай впервые за почти 50-летнюю карьеру объединились в дуэт. Проект получил название SATCHVAI. Еще в марте исполнители выпустили совместный сингл The Sea Of Emotion, Pt. 1.
Под именем SATCHVAI музыканты планируют отправиться в турне по Европе. Оно начнется 13 июня 2025 года в Великобритании и завершится 22 июля в Болгарии. «Каждый раз, когда мы играем вместе, я возвращаюсь в то время, когда мы были подростками, питались и дышали музыкой каждую секунду, подталкивали друг друга, бросали вызов и помогали друг другу стать лучшими», — написал Сатриани.
Ожидается, что перед гастролями коллектив представит еще один трек.
Недавно также стало известно, что Джо, Стив и гитарист Эрик Джонсон в рамках тура G3 представят концертную пластинку Reunion Live в январе 2025-го.