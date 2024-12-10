В Ростовской области без вести пропала 86-летняя пенсионерка

Лидия Паукова вышла из дома 9 декабря. С того дня информации о ее местонахождении нет. Родные пытались найти бабушку самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывают все близлежащие районы. Отметим, 86-летняя пенсионерка проживает в поселке Матвеев Курган.