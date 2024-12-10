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В Ростовской области без вести пропала 86-летняя пенсионерка

В Ростовской области разыскивают пропавшую пожилую женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области без вести пропала пожилая женщина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Лидия Паукова вышла из дома 9 декабря. С того дня информации о ее местонахождении нет. Родные пытались найти бабушку самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывают все близлежащие районы. Отметим, 86-летняя пенсионерка проживает в поселке Матвеев Курган.

Рост пропавшей — около 150 сантиметров. У нее худощавое телосложение, серо-седые волосы и голубые глаза. Она была одета в синюю куртку, черные штаны, галоши, серый платок или шапку бордового цвета. С собой у нее была черная трость.