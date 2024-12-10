В Арктике обнаружили бактерию, генетически близкую к микробиоте кабанов Европы

«Удалось секвенировать геном бактерии, которая, как оказалось, принадлежит к новому для Арктики виду Escherichia marmotae, раньше эту бактерию встречали на севере Китая, в Тибете, в высокогорье в структуре микробиоты сурков, — сказал Гончаров. — Мы провели филогенетический анализ, сравнили ее геном с геномами других штаммов того же вида, которые описаны в мировой литературе. Оказывается, что они довольно близки к европейским популяциям этого вида. И очень близко по генетическим характеристикам эта эшерихия оказалась к штаммам микробиоты европейских диких кабанов».