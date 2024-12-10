В Арктике обнаружили бактерию, генетически близкую к микробиоте кабанов Европы

АРХАНГЕЛЬСК, 10 декабря. /ТАСС/. Российские ученые впервые обнаружили в Арктике бактерию Escherichia marmotae, генетически она близка к штаммам микробиоты европейских диких кабанов, рассказал ТАСС заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины Артемий Гончаров. Эшерихию обнаружили в образцах фекалий песца на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа, бактерия является потенциальным патогеном.
«Удалось секвенировать геном бактерии, которая, как оказалось, принадлежит к новому для Арктики виду Escherichia marmotae, раньше эту бактерию встречали на севере Китая, в Тибете, в высокогорье в структуре микробиоты сурков, — сказал Гончаров. — Мы провели филогенетический анализ, сравнили ее геном с геномами других штаммов того же вида, которые описаны в мировой литературе. Оказывается, что они довольно близки к европейским популяциям этого вида. И очень близко по генетическим характеристикам эта эшерихия оказалась к штаммам микробиоты европейских диких кабанов».
Материал для исследований был собран вблизи птичьего базара в бухте Тихой на острове Гукера. Здесь находятся в основном гнездовья люриков — небольших арктических птиц. Ученые считают, что штамм мог попасть на арктический архипелаг с перелетными птицами. «Одна из гипотез предполагает, что это может быть перенос Escherichia marmotae с перелетными птицами. Эти связи пронизывают всю биосферу, по крайней мере в Северном полушарии», — пояснил ученый.
Бактерия требует дальнейших исследований, поскольку может вызывать заболевания. «Он, как предполагают, является потенциальным патогеном, потому что описана серия случаев тяжелых инвазивных инфекций, вызванных этим видом, — добавил исследователь. — В то же время представителей этого вида периодически находят в организмах различных животных, птиц, мелких млекопитающих. И не вполне понятно его экологическая роль, является ли он симбионтом или патогеном. Поэтому исследования этого вида нам кажутся интересными и многообещающими».
Птицы и болезнетворные бактерии.
Перелетные птицы могут переносить возбудителей инфекционных заболеваний, а в прибрежные арктические экосистемы мигрируют десятки миллионов перелетных птиц, микробиота которых подвергается активной трансформации и генетическому обмену в природной среде. Территории птичьих базаров являются «горячими точками» для формирования новых патогенов и в связи с этим представляют особый интерес для мониторинговых исследований. Как отметил Гончаров, роль колониальных птиц в качестве векторов для переноса патогенов на островах Баренцева и Карского морей изучена недостаточно.
Кроме того, активное развитие познавательного туризма и экономическое освоение Арктики предполагают необходимость определения активности природных очагов зоонозных инфекций, которые поддерживаются мигрирующими птицами и млекопитающими.
Новый вид иерсиний.
Также ученые обнаружили новый для науки вид иерсиний (Yersinia). Иерсинии — это род бактерий, к которому, в частности, относится возбудитель чумы Yersinia pestis. Ряд других иерсиний также может вызывать заболевания человека.
«Вместе с коллегами из института имени Пастера мы проанализировали материалы, собранные в 2021 и 2022 годах, в ходе рейсов Арктического плавучего университета. Было найдено несколько штаммов, которые тесно связаны друг с другом, и в то же время отличаются по структуре генома от ранее известных видов, — сказал микробиолог. — Изучение разнообразия иерсиний в полярных регионах — это интересная задача, потому что среди родственников иерсиний есть патогенные варианты, которые могут вызывать заболевания человека».