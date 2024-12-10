Актриса Мария Раскина поделилась впечатлениями от съемок с Бураком Озчивитом

«Мы взаимодействовали почти во всем блоке съемочного дня Бурака. Сложностей не было, рядом с ним был приставлен переводчик, мы общались на ломаном английском, потому что взаимодействие — это всегда про то, насколько ты понимаешь человека», — поделилась актриса на закрытом показе картины.