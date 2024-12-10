Актриса Мария Раскина поделилась впечатлениями от съемок с Бураком Озчивитом

«Мы взаимодействовали почти во всем блоке съемочного дня Бурака. Сложностей не было, рядом с ним был приставлен переводчик, мы общались на ломаном английском, потому что взаимодействие — это всегда про то, насколько ты понимаешь человека», — поделилась актриса на закрытом показе картины.
Раскина призналась, что не является поклонницей турецких сериалов, в то время как ее героиня мечтает о встрече с кумиром с телеэкрана. По словам актрисы, фильм «Елки 11» — о любви, дружбе и верности.
Картина, по традиции, выйдет в прокат под Новый год — 19 декабря. Ее дистрибутор — компания «НМГ Кинопрокат», которая входит в холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ).
Ранее, в сентябре, Озчивит начал гастроли по городам России и 9 октября посетил выставку работ художника Никаса Сафронова в Петропавловкой крепости в Санкт-Петербурге. Живописец сам провел актеру экскурсию, а сын Сафронова Лука Затравкин играл для турецкого артиста на фортепиано.
До этого, 3 марта, Бурак Озчивит выступил за работу Турции и России над совместным сериалом. Актер стал популярен среди поклонников турецких сериалов после того, как сыграл харизматичного османского командира Малкочоглу Бали-бея в историческом сериале «Великолепный век». Позже Озчивит сыграл главную роль в мелодраме «Черная любовь», и его известность расширилась.
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