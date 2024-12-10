Национальный маркетплейс запустят на базе «Белпочты» в 2025 году

Национальный маркетплейс планируют запустить на базе «Белпочты» в 2025 году, сообщает БелТА со ссылкой на гендиректора РУП «Белпочта» Светлану Юркевич.
«Понимаем, что сейчас и общество, и все почтовые операторы нацелены на электронную коммерцию. Это перспективное направление», — отметила Светлана Юркевич.
По ее словам, над созданием национального маркетплейса работает «Белпочта», которая имеет более 2,8 тысячи почтовых отделений, а также МАРТ, МНС, концерн «Беллегпром». Предполагается, что на эту площадку зайдут отечественные производители из самых разных отраслей экономики.
Кроме того, интернет-магазин «Белпочта» сейчас открыт для заказов в 49 государств и планирует расширять географию, что дает возможность поставки белорусских товаров на экспорт.
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