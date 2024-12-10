Национальный маркетплейс запустят на базе «Белпочты» в 2025 году

По ее словам, над созданием национального маркетплейса работает «Белпочта», которая имеет более 2,8 тысячи почтовых отделений, а также МАРТ, МНС, концерн «Беллегпром». Предполагается, что на эту площадку зайдут отечественные производители из самых разных отраслей экономики.