Певице Таисии Повалий исполнилось 60 лет

«Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Ведь все эти восемь лет я жила с непониманием того, почему все это происходит в Донбассе, за что там убивают людей. Я жила надеждой на Минские соглашения, которые, как мы видим сегодня, были лишь ширмой, жила надеждой на мирные переговоры», — признавалась она.