В Челябинской области на базе ТОСЭР «Озерск» откроют технопарк

ЧЕЛЯБИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Резидент территорий социально-экономического опережающего развития (ТОСЭР) создаст новый технопарк «Интео-Озерск» площадью 3,6 га в Озерске Челябинской области. Планируется, что там будут производить в том числе двигатели для беспилотников и оборудование для буровзрывных работ, сообщила пресс-служба АО «Атом-ТОР» (управляет ТОСЭР, созданными в закрытых административно-территориальных образованиях, где расположены предприятия Росатома).
«Проект реализовывает резидент ТОР компания “Интео” — разработчик и производитель буровзрывной техники для горной промышленности. Площадь технопарка “Интео-Озерск” составит 3,6 га, площадь производственных помещений — больше 5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.
Отмечено, что инвестиции потенциальных резидентов прогнозируются в объеме около 700 млн рублей, будет создано более 80 новых рабочих мест. «Определены потенциальные резиденты: здесь планируют производить двигатели для беспилотных летательных аппаратов, оборудование для буровзрывных работ, а также сигнальные устройства контроля загрязнения масляных фильтров двигателя автомобиля», — подчеркнули в пресс-службе «Атом-ТОР».
В организации добавили, что в настоящее время разрабатывается дорожная карта, в которой будут обозначены сроки реализации проекта.
АО «Атом-ТОР» основано в 2017 году решением правительства Российской Федерации как управляющая компания для территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), созданных в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО), где расположены предприятия государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Единственным акционером выступает Российская Федерация.