В Челябинской области на базе ТОСЭР «Озерск» откроют технопарк

ЧЕЛЯБИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Резидент территорий социально-экономического опережающего развития (ТОСЭР) создаст новый технопарк «Интео-Озерск» площадью 3,6 га в Озерске Челябинской области. Планируется, что там будут производить в том числе двигатели для беспилотников и оборудование для буровзрывных работ, сообщила пресс-служба АО «Атом-ТОР» (управляет ТОСЭР, созданными в закрытых административно-территориальных образованиях, где расположены предприятия Росатома).