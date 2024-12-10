Увеличенные штрафы за нарушения ПДД начнут действовать с 1 января 2025 года

«Примечательна сама процедура внесения законопроекта [об увеличении штрафов]. Его не вносили просто так, как самостоятельный. Сначала его пытались прикрепить к законопроекту, который уже прошел первое чтение в Госдуме, о введении наказания за опасное вождение. Но этот вариант почему-то не прошел. После этого поправки прикрепили к поправкам, которые вводят увеличение наказания за езду без полиса ОСАГО. И тоже ко второму чтению», — пишет «Российская газета».