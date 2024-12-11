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На Синем мосту появился новогодний сад. Посмотрите, как всё светится

В самом сердце Петербурга у Мариинского дворца установили новогодний сад. Светящиеся деревья и арки украсили самый широкий мост в городе Синий, передает 10 декабря фотокорреспондент Фонтанки..

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На кадрах можно заметить, что светящиеся конструкции привлекают внимание не только детей, но и взрослых. Пространство оказалось прекрасной фотозоной для новогодних кадров. Прогулка по саду добавляет петербуржцам новогоднего настроения, которого так не хватает в бесснежный декабрь.

Светящийся сад появляется на этом месте второй год подряд. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что его установили в рамках контракта ГЦРР по украшению города.

Уже летом 2025 года у Законодательного собрания Петербурга появится другое сезонное пространство — временный сад-трансформер с редкими деревьями.