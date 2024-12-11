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Как бронируют отели Крыма на Новый год российские туристы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости Крым. Уровень бронирования отдыха в отелях и санаториях Крыма на новогодние праздники вырос более чем на треть по сравнению с прошлогодним показателем и сегодня составляет 56%, причем некоторые гостиницы уже забронированы полностью. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

Источник: РИА "Новости"

По словам министра, уровень бронирования отдыха в отелях и санаториях Крыма на новогодние праздники вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

«Это на Новый год 56%».

уточнил Ганзий

И отметил, что уже по итогам первой недели декабря есть гостиничные комплексы, где резервирование номеров приостановлено в связи с тем, что там есть 100%-е бронирование.

«Так что, если вы планируете отдыхать в Крыму, то, наверное, нужно уже принимать решение», — отметил Ганзий.

По данным Минкурортов, всего в осенне-зимний период в республике работает около 300 средств размещения, в том числе 73 санатория. И все они вместе с другими представителями турбизнеса и администрацией районов объединились в единый масштабный проект «Новый год в Крым как дома», в рамках которого гостям полуострова и его жителям предложено множество активностей и акций, отметил Ганзий.

В том числе «100 бесплатных экскурсий практически во всех регионах республики для гостей и жителей», уточнил министр.

«В рамках проекта на едином медиаресурсе размещена информация о всех мероприятиях, которые проходят в Республике Крым с 1 декабря по конец января. Там есть “Карта чудес” и календарь событийных мероприятий, которых огромное количество. Это и наши музеи, и выставки, и театры, и точки, где будут размещены елки», — сказал Ганзий.

На железнодорожном вокзале в столице Крыма всех гостей под Новый год готовится встречать оркестр Дедов Морозов, которые будут создавать настроение нашим гостям, начиная с перрона, и повсюду будут розыгрыши призов и подарки для детей и взрослых, добавил министр.

По словам Ганзия, то, как готовится Крым встречать гостей, охотно выбирающих республику для зимнего отдыха, доказывает, что работа, которая проводилась и проводится для популяризации полуострова, делается эффективно.

«Она очень важна для продвижения наших возможностей в новогодние и рождественские праздники и вообще на будущие периоды, чтобы презентовать и показывать, что в Республике Крым интересного, что посмотреть, где погулять и так далее», — заключил он.

Спланировать свой маршрут по полуострову на новогодних и рождественских каникулах и выбрать интересную локацию, событие, праздничную активность можно с помощью карты чудес и календаря мероприятий.

туризм и отдых