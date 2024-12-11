Как бронируют отели Крыма на Новый год российские туристы

По данным Минкурортов, всего в осенне-зимний период в республике работает около 300 средств размещения, в том числе 73 санатория. И все они вместе с другими представителями турбизнеса и администрацией районов объединились в единый масштабный проект «Новый год в Крым как дома», в рамках которого гостям полуострова и его жителям предложено множество активностей и акций, отметил Ганзий.