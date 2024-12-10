Юра Борисов получил номинацию на «Золотой глобус» за роль в «Аноре»

Борисов родился 8 декабря 1992 года в подмосковном Реутове. В кино он начал сниматься в 2010 году, за несколько лет до выпуска из Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина (курс В. М. Бейлиса и В. Н. Иванова). Во второй половине 2010-х Борисов снимался во второстепенных ролях в сериалах канала ТНТ «Закон каменных джунглей» и «Ольга». Как о будущей звезде о Борисове заговорили после главной роли в криминальной драме Бориса Акопова про 90-е «Бык», победившей на фестивале «Кинотавр» в 2019 году. В этой ленте артист изобразил главу преступной группировки, который попадается милиции.