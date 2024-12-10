РАН согласилась принять отставку главы комиссии по борьбе с лженаукой

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) приняла отставку председателя комиссии РАН по борьбе с лженаукой, академика Евгения Александрова, передает корреспондент ТАСС. Вопрос обсуждался на общем собрании РАН в конце заседания.
«Я обратился к президенту Академии наук с предложением сменить меня на этом посту на более молодого и энергичного человека. Президент согласился с этим, но поставил условие, что я найду преемника», — рассказал Александров.
Однако, несмотря на то, что кандидатура нашлась, по его словам, «уже около года дело не двигается с мертвой точки».
Академику Александрову 88 лет, он физик, работает в Государственном оптическом институте и Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе в Санкт-Петербурге.