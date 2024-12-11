Правительство определило, кто и где в Петербурге будут проводить экзамены для мигрантов. СПбГУ в перечне нет

Весной СПбГУ и РГПУ им. Герцена вынесли предостережение из-за экзаменов для мигрантов. Незадолго до этого в Москве следователи задержали пятерых человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. По версии СК, в начале декабря 2023 года на юго-западе Москвы группа лиц, в том числе сотрудники института, организовали незаконную выдачу сертификатов иностранным гражданам для дальнейшего предоставления в миграционные органы МВД на оформление ВНЖ. При этом большая часть мигрантов в действительности не владела русским языком, знанием российской истории и законов РФ.