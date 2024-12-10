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На Дону предложили ввести понятие «семья с ребенком-инвалидом»

В Ростовской области обсудили актуальные вопросы детей-инвалидов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области предложили ввести понятие «семья с ребенком-инвалидом». Об этом сообщили на сайте законодательного собрания региона.

Это предложение поступило в ходе встречи председателя заксобрания донского региона Александра Ищенко с представителями ростовского областного отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Понятие решили ввести на федеральном уровне.

Причиной инициативы стало разночтение. То есть, отсутствие понятия приводит к различной правоприменительной практике в отношении таких семей. Кроме того, нужно включить в состав такой семьи совершеннолетнего недееспособного инвалида с детства.

Также поднимались темы по обеспечению горячим питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих данного статуса, совершенствования нормативных документов в сфере опекунства и предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.