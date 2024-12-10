Сан-Хосе
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Башкирии ждут 11-дневные каникулы

Стало известно, как будут отдыхать жители Башкирии на Новый год.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как будут отдыхать жители Башкирии на новогодние каникулы. Как напомнили в Минтруда республики, длинные каникулы начнутся аж 29 декабря 2024 года и продлятся до 8 января 2025 года.

Последняя рабочая неделя 2024 года будет шестидневной, с 23 по 28 декабря. Зато после выхода с 11-дневных выходных первая рабочая неделя нового года будет суперкороткой — с 9 по 10 января.

Совпадающие с календарными выходными 4 и 5 января (суббота и воскресенье) будут перенесены на май и 2026-й год.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.