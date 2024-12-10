Жителей Башкирии ждут 11-дневные каникулы

Стало известно, как будут отдыхать жители Башкирии на новогодние каникулы. Как напомнили в Минтруда республики, длинные каникулы начнутся аж 29 декабря 2024 года и продлятся до 8 января 2025 года.
Последняя рабочая неделя 2024 года будет шестидневной, с 23 по 28 декабря. Зато после выхода с 11-дневных выходных первая рабочая неделя нового года будет суперкороткой — с 9 по 10 января.
Совпадающие с календарными выходными 4 и 5 января (суббота и воскресенье) будут перенесены на май и 2026-й год.
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