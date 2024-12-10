«Деловой стиль одежды, подготовка водителей в средних школах, перераспределение молодых специалистов». Лукашенко подписал закон, который корректирует Кодекс об образовании

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который скорректировал Кодекс об образовании, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Документ направлен на повышение качества и доступности образования, расширение государственной защиты молодых специалистов и детей с особенностями развития.
Так, например, правительству дано право перераспределять и перенаправлять на работу молодых специалистов, предоставлять им дополнительных соцгарантии. А местная власть наделена полномочиями организовывать бесплатную перевозку учащихся к местам проведения образовательных, спортивных, культурных и иных мероприятий.
Школам, расположенным в поселках городского типа и в селах, предоставлена возможность осуществлять подготовку водителей механических транспортных средств и самоходных машин.
Преимущественное право при приеме в санаторные школы-интернаты будут иметь дети-инвалиды до 18 лет в целях их социальной поддержки.
Получить грант на подготовку к поступлению в белорусские учреждения образования теперь смогут и иностранцы.
А к педработникам приравнены приемные родители и родители-воспитатели, чтобы повысить их статус.
«Закреплено требование к учащимся школ придерживаться делового стиля в одежде», — отмечено в сообщении пресс-службы.
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