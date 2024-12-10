Сан-Хосе
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Деловой стиль одежды, подготовка водителей в средних школах, перераспределение молодых специалистов». Лукашенко подписал закон, который корректирует Кодекс об образовании

Лукашенко изменил Кодекс об образовании, установив деловой стиль одежды учащихся.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который скорректировал Кодекс об образовании, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Документ направлен на повышение качества и доступности образования, расширение государственной защиты молодых специалистов и детей с особенностями развития.

Так, например, правительству дано право перераспределять и перенаправлять на работу молодых специалистов, предоставлять им дополнительных соцгарантии. А местная власть наделена полномочиями организовывать бесплатную перевозку учащихся к местам проведения образовательных, спортивных, культурных и иных мероприятий.

Школам, расположенным в поселках городского типа и в селах, предоставлена возможность осуществлять подготовку водителей механических транспортных средств и самоходных машин.

Преимущественное право при приеме в санаторные школы-интернаты будут иметь дети-инвалиды до 18 лет в целях их социальной поддержки.

Получить грант на подготовку к поступлению в белорусские учреждения образования теперь смогут и иностранцы.

А к педработникам приравнены приемные родители и родители-воспитатели, чтобы повысить их статус.

«Закреплено требование к учащимся школ придерживаться делового стиля в одежде», — отмечено в сообщении пресс-службы.

Мы писали, что Александр Лукашенко озвучил свое непопулярное решение перед выборами президента в 2025 (здесь подробнее).