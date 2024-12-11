Прямые поезда из Перми и Тюмени поедут в Крым с января

«Открыта продажа билетов на поезда из Перми и Тюмени в Симферополь и из Симферополя в Тюмень на всю глубину продаж. Ранее продажи билетов были приостановлены из-за корректировки расписания на январь — апрель 2025 года», — сообщает перевозчик.
Билеты уже можно купить на поезда 185Е Тюмень — Симферополь на даты отправления с 12 января по 20 апреля, 162Е Пермь — Симферополь на даты с 14 января по 22 апреля, а также на поезд 076С Симферополь — Омск укороченным маршрутом до Тюмени на даты с 9 января по 17 апреля из Симферополя.
Уточняется также, что временно из-за ремонта инфраструктуры продажа билетов остается закрытой на поезда № 91/92 Севастополь — Москва отправлением из Севастополя с 12 по 21 января, из Москвы — с 11 по 20 января; № 315/316 Симферополь — Адлер отправлением из Симферополя с 23 января по 25 апреля, из Адлера — с 23 января по 24 апреля.
Также пока купить билеты нельзя на поезд № 425/426 Кисловодск — Симферополь отправлением из Кисловодска с 13 по 22 января, из Симферополя — с 12 по 21 января. Продажи возобновятся после корректировки расписания.
На предстоящие новогодние каникулы в Крым пустят 12 поездов. Уже к концу ноября были забронированы 72% мест, сообщали ранее в пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».