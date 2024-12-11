Прямые поезда из Перми и Тюмени поедут в Крым с января

Билеты уже можно купить на поезда 185Е Тюмень — Симферополь на даты отправления с 12 января по 20 апреля, 162Е Пермь — Симферополь на даты с 14 января по 22 апреля, а также на поезд 076С Симферополь — Омск укороченным маршрутом до Тюмени на даты с 9 января по 17 апреля из Симферополя.