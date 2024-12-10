В Москве задержали бездомного, оказавшегося миллиардером и участником СВО

Один из обманутых граждан — пенсионер Евгений Шарамонов — в январе 2017 года купил акции ПАО «Соль Руси». При подписании документов ему обещали золотые горы: и высокий процент, и то, что через год он обратно получит свои деньги. Мошенники утверждали, что вскоре будет построен соледобывающий завод и начнется разработка Белбажского месторождения. Но оказалось, что у компании нет никакой прибыли, проценты не начисляются, а стройка так и не началась. Спустя год выкупать акции никто не захотел. Пенсионер лишился 2,5 млн рублей.