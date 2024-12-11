Зимние огни столицы — как украсят Симферополь к Новому году

Новогодний Симферополь «Основной классический атрибут — главная новогодняя елка — традиционно встанет на площади Ленина. Это световая конструкция высотой 23 метра, оформленная ковром из искусственной хвои и четырех километров гирлянд. Плюс классические и светодинамические игрушки. Кроме того, на площади появятся фотозоны и фоторамки, так что елочка не будет в одиночестве», — обещает Артемоненко.
Кроме того, новогодние елки появятся в других локациях: восьмиметровая на перекрестке проспекта Кирова и улицы Зои Жильцовой — ее будут сопровождать Дед Мороз и Снегурочка, а также на площади возле железнодорожного вокзала.
Всевозможными световыми арками, фонтанами и перетяжками украсят площади Куйбышева и Кирова, в районе кинотеатра Симферополь, в парках Гагарина и Тренева появятся красочные фотозоны, на опорах освещения также традиционно развесят световые инсталляции, в этом году — в виде бокалов с шампанским.
Безопасный Новый год.
По словам Артемоненко, в этом году Симферополь будут наряжать прошлогодними украшениями: всего — более 70 конструкций, которые предварительно отдефектованы и абсолютно безопасны. Каждая конструкция подбиралась в соответствии с техническим заданием, у всех — сама высокая степень пыле — и влагозащиты, утверждает глава профильного учреждения.
«В нормальных условиях эксплуатации попадание влаги внутрь исключено. Однако, бывает, дети любят качаться на каких-то инсталляциях, случаются обрывы — в таких случаях срабатывает автоматика и опасных поломок не бывает», — поясняет гость эфира.
Также безопасны, по его словам, и новогодние елки на симферопольских площадях. Каждая их них — заводская, с четко рассчитанными нагрузками. Например, главная елка на площади Ленина весит 4,5 тонны при 22-тонном основании и не может упасть даже при ураганных порывах ветра свыше 40 метров в секунду.
Установить елку дома также можно уже сейчас — елочные базары в Симферополе заработали с 1 декабря по одиннадцати адресам. Самый широкий выбор на них обещают с середины первого зимнего месяца.