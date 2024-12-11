Зимние огни столицы — как украсят Симферополь к Новому году

Также безопасны, по его словам, и новогодние елки на симферопольских площадях. Каждая их них — заводская, с четко рассчитанными нагрузками. Например, главная елка на площади Ленина весит 4,5 тонны при 22-тонном основании и не может упасть даже при ураганных порывах ветра свыше 40 метров в секунду.