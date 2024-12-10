Создано антитело, уничтожающее рак легких и прямой кишки при помощи радиации

Работу этих антител ученые проверили в опытах на мышах, в чей организм были имплантированы образцы опухолей с мутациями в белке K-Ras, извлеченные из мочевого пузыря, легких и других тканей тела человека. Последующие наблюдения показали, что комбинированная терапия полностью уничтожила новообразования и при этом не вызвала серьезного снижения веса грызунов, а также не уменьшила их уровень физической активности.