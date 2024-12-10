Создано антитело, уничтожающее рак легких и прямой кишки при помощи радиации

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Молекулярные биологи из США создали синтетическое антитело, способное избирательным образом соединяться с опухолевыми клетками в прямой и толстой кишке, а также в легких, и доставлять в них атомы радиоактивных элементов. Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF).
«Мы наносим двойной удар по опухоли. По сути, наш подход позволяет полностью уничтожать злокачественные новообразования еще до того, как их клетки выработают неуязвимость к действию иммунотерапии или радиации. Особенный плюс нашего подхода заключается в том, что мы можем рассчитать максимально эффективную и при этом безопасную дозу радиации», — пояснил профессор UCSF Чарли Крейк, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают профессор Крейк и его коллеги, несколько лет назад они создали антитело, способное избирательным образом соединяться с клетками многих типов опухолей в легких, прямой кишке, мочевом пузыре и других органах тела. Все эти разновидности новообразований вырабатывают большое количество молекул белка K-Ras, который играет важную роль в ускоренном размножении раковых клеток.
Блокировка работы этого белка при помощи антител приводит к значительному замедлению и массовой гибели опухолевых клеток, однако со временем эффективность их действия падает и рак начинает быстро расти. Для предотвращения этого сценария биологи из США модифицировали созданные ими антитела таким образом, что к ним можно присоединить тяжелые ядра лютеция-177, актиния-225 и других нестабильных элементов, используемых в радиотерапии.
Работу этих антител ученые проверили в опытах на мышах, в чей организм были имплантированы образцы опухолей с мутациями в белке K-Ras, извлеченные из мочевого пузыря, легких и других тканей тела человека. Последующие наблюдения показали, что комбинированная терапия полностью уничтожила новообразования и при этом не вызвала серьезного снижения веса грызунов, а также не уменьшила их уровень физической активности.
По словам исследователей, отсутствие видимых побочных эффектов от разработанной ими терапии связано с тем, что она позволяет максимальным образом снизить дозу радиации, необходимую для полного уничтожения новообразований. Последующее совершенствование структуры антител, как надеются биологи, позволит им повысить эффективность доставки радиотерапии в раковые клетки, что дополнительно повысит ее КПД при лечении большого числа разных форм опухолей.