Пять суток просидел на дереве: В Ростове спасатели помогли застрявшему коту

В Ростове-на-Дону спасатели помогли застрявшему коту. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Управления по делам ГО и ЧС. Инцидент произошел в Западном микрорайоне города.
ИСТОШНО ЗВАЛ НА ПОМОЩЬ.
Рядом с одним из жилых домов местные жители услышали жалобное мяуканье. Они заметили белого кота на дереве. Хвостатый так высоко забрался, что от испугу не смог спуститься обратно.
Позже выяснилось, что мурлыка провел на дереве почти пять суток. Местные жители попытались самостоятельно помочь коту, но не смогли справиться. Они вызвали на место происшествия спасателей.
ОПЕРАЦИЯ СПАСЕНИЯ.
На миссию выдвинулись городские спасатели. Прибывшие мужчины достали необходимое снаряжение и лестницу. Затем аккуратно сняли пушистого с дерева. Высота, на которую забрался кот составляла около пяти метров.
Хозяина у котика среди местных жителей не оказалось, поэтому спасатели забрали его с собой в отряд.
— Кот истощен, мы его накормили, напоили и теперь ищем хозяина, — рассказали спасатели.