Бородина усомнилась в умении Бузовой петь

При этом ведущая добавила, что считает выступления Бузовой красивыми шоу. Она также привела в пример певицу Адель, которая не сопровождает свои концерты яркими выступлениями, потому что она способна удержать внимание слушателей своим вокалом. «Когда у тебя нет такого голосища, нужно выезжать за счет шоу, и это нормально», — заключила телеведущая.