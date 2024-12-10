На Кубани после отравления неизвестным веществом в больницу попали четыре девочки. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Кубань».
По данным издания, девочки в возрасте от 14 до 16 лет отравились неизвестным веществом. Школьницы были доставлены в больницу. Сейчас они получают всю необходимую помощь врачей. Известно, что подростки учились в одной школе и общались в одной компании. Сами девочки из благополучных семей.
Прокуратуре предстоит проверить работу школы, а также оценить действия органов системы профилактики. После чего будут приняты меры прокурорского воздействия.