На Кубани после отравления неизвестным веществом в больницу попали четыре девочки

По данным издания, девочки в возрасте от 14 до 16 лет отравились неизвестным веществом. Школьницы были доставлены в больницу. Сейчас они получают всю необходимую помощь врачей. Известно, что подростки учились в одной школе и общались в одной компании. Сами девочки из благополучных семей.