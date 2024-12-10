В Кисловодске выброшенный кот полтора месяца ждет хозяев

В Кисловодске выброшенный кот полтора месяца не уходит с места, ожидая предавших его хозяев. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Северный Кавказ».
Волонтеры спасают кота, которого хозяева выбросили на улицу. Его прозвали «кисловодским Хатико», ведь пушистый ждал предавшую семью почти два месяца. Кота выбросили на улицу вместе с домиком и мисками для еды. Он каждый день сидел на одном и том же месте. Одна из прохожих не смогла пройти мимо животного и забрала к себе.
— Дома устроила ему жирное место, поставила кошачьи деликатесы. Потом он попросился на улицу в туалет, и как только я с ним вышла во двор, втопил так, что любая пума бы позавидовала. По крышам, гаражам и след простыл. Искала его полночи и весь следующий день. Ходила по грязи, переживала. А через день снова шла мимо того места, где обычно сидел кот, и обомлела. Он сам прибежал на свое старое место, это несколько километров, — рассказала горожанка.
Сейчас коту оказывают помощь ветеринары. Пушистому предстоит операция на челюсть, а затем поиск новой семьи.