В Кисловодске выброшенный кот полтора месяца ждет хозяев

— Дома устроила ему жирное место, поставила кошачьи деликатесы. Потом он попросился на улицу в туалет, и как только я с ним вышла во двор, втопил так, что любая пума бы позавидовала. По крышам, гаражам и след простыл. Искала его полночи и весь следующий день. Ходила по грязи, переживала. А через день снова шла мимо того места, где обычно сидел кот, и обомлела. Он сам прибежал на свое старое место, это несколько километров, — рассказала горожанка.