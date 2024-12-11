Первый шаг к чистой воде: под Калининградом запустили станцию фильтрации

«Качество воды напрямую зависит не только от процессов очистки, но и от состояния водопроводной сети. Запуск новой станции — это только первый шаг. Мы продолжим работу по замене изношенных участков труб и модернизации всей инфраструктуры, чтобы обеспечить стабильное водоснабжение Гурьевского округа».