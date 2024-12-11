Первый шаг к чистой воде: под Калининградом запустили станцию фильтрации

В пос. Васильково Гурьевского района запустили новую станцию водоподготовки. Несколько месяцев объект будет работать в тестовом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства во вторник, 10 декабря.
Общая производительность станции — 5 800 кубометров в сутки. Этого хватит, чтобы обеспечить водой 25 тыс. человек. Предварительно специалисты промыли водопроводную сеть, которая обслуживает посёлки Васильково и Малое Исаково.
Со станции вода выходит в соответствии с нормативами. Она проходит многоступенчатую очистку: механическую фильтрацию, систему озонирования, процесс осветления, фильтрацию на сорбционных фильтрах, двойное обеззараживание.
«Качество воды напрямую зависит не только от процессов очистки, но и от состояния водопроводной сети. Запуск новой станции — это только первый шаг. Мы продолжим работу по замене изношенных участков труб и модернизации всей инфраструктуры, чтобы обеспечить стабильное водоснабжение Гурьевского округа».
Жители Гурьевского района уже несколько лет не знают, что такое качественная питьевая вода.