В Москве реорганизуют часть производственной зоны № 34 «Черемушки»

«Запланированы и работы по благоустройству и озеленению территории, включая устройство спортивных и детских площадок, пешеходных зон, проездов и парковок для автотранспорта. Также будут выполнены мероприятия по инженерному обеспечению территории, в т. ч. строительство трансформаторной и распределительной трансформаторной подстанций», — добавили в мэрии.