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В Москве реорганизуют часть производственной зоны № 34 «Черемушки»

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило проект планировки части производственной зоны № 34 «Черемушки». Постановление по этому вопросу подписал мэр Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Источник: РИА "Новости"

«Реорганизуемая территория площадью 3,08 га расположена в районе Котловка на юго-западе Москвы — вблизи пересечения улиц Дмитрия Ульянова и Большая Черемушкинская. В настоящее время большую часть территории занимают устаревшие коммунальные и другие объекты», — говорится в сообщении.

Проект планировки предусматривает строительство современного жилого квартала для реализации программы реновации и других городских нужд. Кроме того, будет построен детский сад. Общая площадь застройки составит 99,13 тыс. кв. м.

«Запланированы и работы по благоустройству и озеленению территории, включая устройство спортивных и детских площадок, пешеходных зон, проездов и парковок для автотранспорта. Также будут выполнены мероприятия по инженерному обеспечению территории, в т. ч. строительство трансформаторной и распределительной трансформаторной подстанций», — добавили в мэрии.

Реорганизация части промзоны «Черемушки» позволит создать свыше 110 новых рабочих мест. Проект реализуется в рамках программы комплексного развития территорий.

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