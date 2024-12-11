Что можно и нельзя делать в Иринархов день 11 декабря на Сойкин праздник

Православная церковь 11 декабря вспоминает святого Иринарха Севастийского. В народе празднуют Иринархов день. Также есть еще одно название — Сойкин день, или Сойкин праздник. Согласно приметам, 11 декабря старались привлечь сойку во двор. Ее считали вещей птицей.
Что нельзя делать 11 декабря.
Запрещено обижать птиц, в особенности соек. Подобным можно навлечь на себя беду. Не рекомендуется убираться, а также стирать. День не подходит для того, чтобы строить новые планы. Также нельзя начинать новые дела.
Что можно делать 11 декабря.
По традиции, в названный день старались увидеть сойку. Ради этого старались пойти в лес. Однако лучше всего, если птица прилетит во двор или же к окну. В том случае, если сойка закричит, то хозяев дома ждали счастье и успех.
Согласно приметам, холодная погода предвещает жаркое лето. Резкое потепление указывает на сильные морозы, которые долго простоят.
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