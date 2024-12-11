«Получил травму уха, попал к некомпетентному врачу и уже не смогу восстановиться!» Белорусский певец Дмитрий Колдун признался, что него колоссальные проблемы со слухом

Белорусский певец Дмитрий Колдун признался, что него колоссальные проблемы со слухом.
Победитель «Фабрики звезд-6» и самый успешный (его шестое место в финале не преодолел никто) представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение» Дмитрий Колдун очень и очень встревожил своих поклонниц: как оказалось, у певца большие проблемы со слухом.
— С удивлением узнала, что у вас была травма и вы на одно ухо не слышите? — поинтересовалась у белоруса ведущая YouTube-проекта «Proжизнь» Юлия Ягафарова.
— Что вы сказали? — тотчас с присущим ему чувством юмора отреагировал Дмитрий. — Нет, на самом деле я слышу, но просто хуже.
В жизни Дмитрия было немало непростых моментов и ситуаций. Фото: скриншот видео YouTube-проекта «Proжизнь».
По словам артиста, этот нюанс ему, само собой, мешает.
— Во-первых, ухо все время шумит, шум высокий такой, как будто комар летит. Только комара нет. Из-за этого шума, который есть все время, определенную часть спектра я не слышу. Поэтому очень сложно бывает что-то музыкальное, принимать какой-то музыкальный «товар», потому что ты не знаешь, хорошо ли он сделан или плохо по частоте. Приходится спрашивать у коллег.
Рассказал Колдун и о том, как получил травму.
У Дмитрия серьезная проблема со слухом. Фото: скриншот видео YouTube-проекта «Proжизнь».
— Это была съемка «Звезды в армии» или «Звезды на службе», — вспомнил певец. — Мне выпала честь быть танкистом, что странно, учитывая мой высокий рост. В общем, я сел в танк и мне говорят: «Вот, надо из пулемета пострелять!» Ну, и не сказали, что надо рот открыть, чтобы была компенсация давления. Я выстрелил — у меня сразу, будто ведро на ухе. Все. Потом попал к некомпетентному врачу, он мне назначил неправильное лечение, после которого я не могу уже ничего восстановить. Хотя мог бы, конечно…
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