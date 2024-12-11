«Получил травму уха, попал к некомпетентному врачу и уже не смогу восстановиться!» Белорусский певец Дмитрий Колдун признался, что него колоссальные проблемы со слухом

— Это была съемка «Звезды в армии» или «Звезды на службе», — вспомнил певец. — Мне выпала честь быть танкистом, что странно, учитывая мой высокий рост. В общем, я сел в танк и мне говорят: «Вот, надо из пулемета пострелять!» Ну, и не сказали, что надо рот открыть, чтобы была компенсация давления. Я выстрелил — у меня сразу, будто ведро на ухе. Все. Потом попал к некомпетентному врачу, он мне назначил неправильное лечение, после которого я не могу уже ничего восстановить. Хотя мог бы, конечно…