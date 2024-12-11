Куда пойти на Новый год в Москве: программа мероприятий для взрослых и детей

МТС Live открывает «Театр на Цветном». Это новое пространство, где гостей встречают клоуны. Авторы, создатели проекта и артисты представляют легкие и смешные зарисовки о жизни в современном мегаполисе. Спектакль в жанре клоунады о нас с вами, жителях большого города, которые ищут свое счастье. В героях этих историй очень просто узнать себя или кого-то из своих знакомых: шопоголика, подкаблучника, карьеристку, влюбленного в себя фитнес-тренера, уставшую от жизни светскую львицу. Все они — жители ультрасовременного ЖК, который так и называется — «Счастье!». Но вот счастливы ли они по-настоящему?