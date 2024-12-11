Куда пойти на Новый год в Москве: программа мероприятий для взрослых и детей

Новогодние елки, концерты для детей и взрослых, масштабные и совсем камерные шоу — программа на каникулы такая объемная, что глаза разбегаются. Не одним «Щелкунчиком» Большого театра жива культурная Москва. «Известия» отобрали самые интригующие мероприятия праздников, и хотя на многие билеты достать уже практически невозможно, место для чуда всё равно имеет смысл оставить. Некоторые мероприятия стартуют уже через несколько дней, «Известия» будут знакомиться с ними лично и рассказывать об их плюсах и минусах.
Кремлевская елка «Новогоднее путешествие в Заполярье» 6+
Главная елка страны пройдет на сцене Большого зала Государственного Кремлевского дворца. Для гостей праздника лучшие сценаристы и режиссеры подготовили представление «Новогоднее путешествие в Заполярье». Зрители увидят мультимедийный мюзикл и окунутся в раус-программы со сказочными героями и цирковыми артистами, посетят карнавал игрушек. На 36 сеансах елки побывает свыше 200 тыс. человек.
Традиционно перед началом сказки пройдет интерактивная программа. В фойе развернется «Город мастеров», где можно будет получить рецепты хорошего настроения, а также три станции с цирковым шоу и арт-салон с художественным гримом, фотозоны с инсталляциями в виде игрушек разных лет. Участников ждут танцевальные мастер-классы, игры с ростовыми куклами и персонажами детских сказок, тематический карнавал, выступления музыкальных коллективов, поздравление с Новым годом от Деда Мороза со Снегурочкой.
Над волшебным шоу работали 300 профессионалов: режиссеры, дизайнеры, художники, музыканты, хореографы и артисты. А идею сценария выбирали в рамках творческого конкурса, в котором участвовали авторы со всей страны.
С 26 декабря по 8 января, Большой зал Государственного Кремлевского дворца.
«Щелкунчик» 0+
Новогоднее представление в исполнении артистов театра «Кремлевский балет». Хореографом-постановщиком выступил народный артист России Андрис Лиепа. В фойе Кремлевского дворца юных гостей ждут разнообразные викторины, конкурсы и фотозоны. Каждый из ребят сможет стать участником захватывающего квеста и помочь Деду Морозу и Снегурочке, а заодно создать своими руками волшебную новогоднюю игрушку. Кульминацией праздника станет балет «Щелкунчик» Петра Чайковского. В конце праздника ребят ждут сладкие подарки в виде куклы Щелкунчика.
С 23 декабря по 8 января, Малый зал Государственного Кремлевского дворца.
Новогоднее шоу «Дядя Степа. Говорят: под Новый год…» 0+
В Москве вновь пройдет новогоднее представление для всей семьи «Дядя Степа. Говорят: под Новый год…» по мотивам одного из самых знаменитых произведений Сергея Михалкова.
Уже полюбившаяся многим история для всей семьи о приключениях дяди Степы писателя Сергея Михалкова в этом году станет еще более красочной и масштабной. Авторами идеи для шоу выступили внучки писателя — Анна и Надя Михалковы. В этом году 70-летие отмечает поэма «Дядя Степа — милиционер».
В постановке задействовано более 40 актеров, включая артистов цирка и мюзикла, а также танцевальный шоу-балет, каскадеров и акробатов. Декорации для 15 сцен, меняющиеся по ходу действия, пронесут зрителей по основным местам действия сюжета. Шоу будет включать видео- и мультимедиасопровождение, а визуальной доминантой сцены станет прототип дома-высотки (20 м в высоту), на поверхность которого будет выполняться видеопроекция.
Режиссером «Дядя Степа. Говорят: под Новый год…» стала Наталья Шуляковская.
С 27 декабря по 8 января, «МТС Live Холл».
Елка на «Мосфильме» «Полный вперед!» 0+
Главная киностудия страны завершает празднование векового юбилея масштабным новогодним представлением для маленьких и взрослых, которое на сей раз займет сразу два мосфильмовских павильона. В одном снимали «Весну», «Войну и мир», телешоу «Голубой огонек», а сейчас проводят церемонию награждения кинопремии «Золотой орел». Там построят комфортный зрительный зал. А в соседнем павильоне создадут рождественскую кинодеревню с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, почтой Деда Мороза, всевозможными мастер-классами и насыщенной анимационной программой.
В центр захватывающего сюжета авторы постановки поместили главного зимнего волшебника — Деда Мороза и его команду. В спектакле будут спецэффекты: лазерная графика, тяжелый дым, пневмофейерверк, масштабные светодиодные экраны, — а еще единственная в России система индивидуального позиционирования звука в зале. Приготовления к празднику идут полным ходом: строятся декорации, шьются костюмы, записывается оркестровая музыка, проходят пробы грима и первые репетиции.
Традиционно в проекте «Киноелка на “Мосфильме” принимают участие звезды отечественного кино и телевидения: заслуженный артист России актер Станислав Дужников, хорошо известный семейной аудитории по ситкому “Воронины”, и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Артисты примут участие в видеоэпизодах, увидеть которые зрителям предстоит на больших светодиодных экранах, вписанных в декорацию спектакля.
Помимо самого шоу, наполненного цитатами из фильмов и интересными фактами истории кино, зрители увидят выставку кинонаград «Мосфильма», включая статуэтки «Оскар», экспозицию старинных кинокамер и раритетного оружия, оригиналы костюмов гайдаевской троицы, фотовыставку со съемок мосфильмовских картин, инсталляции по мотивам известных кинофильмов, а также примут участие в викторине, посвященной 100-летнему юбилею киноконцерна.
С 21 декабря по 12 января, «Мосфильм».
«Новогодние чудеса в Доме актера» 6+
На сцене Центрального Дома актера выступят лучшие иллюзионисты России. Свои уникальные номера представят почетный президент Российской ассоциации иллюзионистов Владимир Руднев, участники шоу «Минута славы» Сергей Мельников и Оксана Григоренко, чемпион России по фокусам Илья Ильин, обладатель титула FX Master в Лас-Вегасе Анатолий Неметов и многие другие.
На представлении «Новогодние чудеса» взрослые и дети смогут ощутить атмосферу волшебства. Гости не только будут наблюдать за мастерскими трюками, но и станут участниками этого магического шоу. Ловкость рук, спецэффекты, яркие костюмы, увлекательные фокусы и много сюрпризов ждут каждого на этом фантастическом спектакле.
С 28 декабря по 6 января, начало шоу в 12:00, 15:00, 18:00. Центральный Дом актера.
Рождественская сказка «Братья и Белый Король» 0+
Традиционная Патриаршая елка — самая торжественная елка столицы, наполненная светом и теплом наступающего праздника. Удивительной красоты храм, украшенный к Рождеству, и улицы города, сверкающие новогодними огнями, создают по-настоящему праздничную атмосферу. 7 января представление традиционно посещает патриарх Кирилл.
В этом году на сцене Зала церковных соборов в храме Христа Спасителя вы увидите сказку «Братья и Белый Король». Для елки выбран сюжет, который не просто интересен и занимателен, а позволяет поразмышлять и порассуждать о самом важном и ценном в жизни каждого человека. Спектакль адресован прежде всего зрителям дошкольного и школьного возраста, но будет интересен и взрослым.
С 22 декабря по 12 января, Зал церковных соборов храма Христа Спасителя.
«Дед Мороз — суперзвезда» 0+
В «Эколофте» парка развлечений «Сказка» пройдет два игровых интерактивных спектакля — трогательная история «Путь снежинки» для маленьких зрителей и детский рок-мюзикл «Дед Мороз — суперзвезда» для детей постарше. Обе программы рассчитаны максимум на 100 участников и пройдут в игровом формате.
С 28 декабря, парк развлечений «Сказка».
«Волшебная лампа Аладдина» 6+
Жемчужина золотого фонда Театра Образцова — спектаклю больше 80 лет. Зрителей ждут ароматы восточных пряностей, плова и халвы, а также колоритный юмор.
Пьеса классика кукольной драматургии Нины Гернет написана по мотивам арабских сказок из сборника «Тысяча и одна ночь».
Войдя в зал, каждый попадет в волшебный город с золотыми дворцами, полюбуется на грациозных тростевых кукол в чудесных одеждах, насладится магией сказочных превращений. Смелый Аладдин и его возлюбленная царевна Будур, грозный и очень эффектный джинн, лев, верблюд и другие приглашают зрителей в свою сказку.
С 21 декабря по 25 января, Государственный академический Центральный театр кукол им. С. В. Образцова.
«Кощей» 0+
В «Москвариуме» впервые покажут сказочное шоу «Кощей». На большой водной сцене появятся знакомые каждому с детства герои: Кощей, Баба-яга, Снегурочка и Дед Мороз. Актеры покажут современную сказку с элементами иммерсивного театра и цирковыми трюками.
Специально для постановки было подготовлено более 300 авторских костюмов и масок, которые позволят зрителям полностью погрузиться в атмосферу магического мира героев. Еще одна особенность шоу — необычные спецэффекты, которые возможны только на водной сцене. Среди них — водный занавес, танцующие фонтаны, сочетание акробатических элементов с выступлениями на воде.
С 14 декабря по 12 января, «Москвариум».
«Рождество в Музыколандии» 0+
Новогодняя музыкально-цирковая сказка. Шоу сочетает элементы циркового искусства, оперы, балета, а также интерактив и современные технологии — цифровые экраны и многое другое. Зрители познакомятся с шедеврами классической музыки, расширят свой музыкальный кругозор.
Праздничную атмосферу и яркие впечатления подарят гостям звезды театра, кино и эстрады, в числе которых: обладательница самого высокого в мире голоса, занесенного в Книгу рекордов России, певица Светлана Феодулова (принцесса Эола), заслуженная артистка России харизматичная Галина Бокашевская (мама), суперфиналист шоу «Голос» неотразимый Ив Набиев (волшебный орган), солист Мариинского театра блистательный Роман Арндт (принц Мажор/Минор), народный артист России легендарный Александр Пятков (какофон), обворожительная молодая актриса Екатерина Кобба (девочка Настя), потрясающий иллюзионист Илья Словачевский (волшебник), великолепные артисты Большого театра России и Мариинского театра и даже очаровательный кролик Искорка.
24−26 декабря, «Live Арена».
«12 клоунов в поисках счастья» 18+
МТС Live открывает «Театр на Цветном». Это новое пространство, где гостей встречают клоуны. Авторы, создатели проекта и артисты представляют легкие и смешные зарисовки о жизни в современном мегаполисе. Спектакль в жанре клоунады о нас с вами, жителях большого города, которые ищут свое счастье. В героях этих историй очень просто узнать себя или кого-то из своих знакомых: шопоголика, подкаблучника, карьеристку, влюбленного в себя фитнес-тренера, уставшую от жизни светскую львицу. Все они — жители ультрасовременного ЖК, который так и называется — «Счастье!». Но вот счастливы ли они по-настоящему?
С 13 декабря по 31 января, «Театр на Цветном».
«Последняя сказка» 12+
Мировая премьера мюзикла «Последняя сказка» на большой сцене Театра МДМ в начале декабря. Над постановкой «Последней сказки» работало театральное агентство «Бродвей Москва» под руководством продюсера Дмитрия Богачева, благодаря которому российские зрители познакомились с мировой классикой мюзикла — от «Призрака оперы» до «Чикаго», от «Шахмат» до Mamma Mia.
Мюзикл перенесет зрителей на Восток, в волшебный мир, знакомый нам по сказкам Шахерезады. История, которую представят в МДМ, — тоже сказка, причем для взрослых. Восточный колорит в мюзикле создают необычные декорации Максима Обрезкова, роскошные костюмы и хит Şıkıdım звезды турецкой эстрады Таркана. Музыку к мюзиклу написал Евгений Загот.
С 11 декабря, Театр МДМ.
Ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик».
Новогоднее шоу от олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Щелкунчик» технически превзойдет предыдущие представления ледового балета. Сказку Гофмана невозможно представить без музыки Петра Чайковского, но будут и современные композиции в оригинальной аранжировке. В главных ролях — звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов.
С 20 декабря по 12 января, Дворец спорта «Мегаспорт».
Ледовое шоу Евгения Плющенко «Спящая красавица» 0+
Для шоу создан мультимедийный театр с масштабной декорацией и балетной сценой, залита уникальная круглая ледовая арена, сшито более 250 костюмов, отобрана винтажная мебель для украшения интерьеров замка. Зрителей ждет не только ледовое представление, но и уникальные цирковые трюки. В основе сюжета классическое либретто к одноименному балету Петра Чайковского «Спящая красавица», написанному по сказке Шарля Перро. На празднике крещения новорожденной принцессы Авроры у короля и королевы оказываются феи во главе с феей Сирени. Среди гостей — Кот в сапогах, Красная Шапочка, Волк, Золушка, Мальчик-с-пальчик. И только фее Карабос не прислали приглашение… На лед выйдут Александра Трусова, Александр Плющенко, Софья Титова, Макар Игнатов, Евгений Плющенко.
5−7 января, «Live Арена».
«Хор Турецкого» 0+
Традиционно новогодние концерты в Кремле у музыкантов Михаила Турецкого. Прозвучат лучшие песни из мировой коллекции новогодних и рождественских хитов в эксклюзивных аранжировках, полюбившиеся авторские композиции и горячие новинки. Феноменальные голоса от баса-профундо до мужского сопрано, невероятная энергетика, спецэффекты и волшебство на сцене. Артисты обещают погружение в музыкальную сказку.
29, 31 декабря, 21:00, Государственный Кремлевский дворец.
«Научная елка» Политехнического музея 6+
В новогодние праздники 2024−2025 юных гостей, которые придут на «Научную елку» Политехнического музея и Музея современной истории России, ждут иммерсивное представление и квест. Посетители волшебным образом перенесутся в прошлое, в квартиру советского авиаконструктора, который вместе с семьей готовится к встрече 1945 года и благодаря «гостям из будущего» узнает о грядущей Победе, что становится для него и всей семьи лучшим подарком. Тема «Научной елки» — полет, в интересной игровой форме дети узнают о развитии технологий в этой области, в том числе и о самых современных.
С 24 декабря по 12 января, Государственный центральный музей современной истории России.
Ледовая Москва. В кругу семьи, 0+
Х юбилейный новогодний фестиваль. Попадая на площадку фестиваля, гости окунутся в атмосферу ледовой сказки. В этом году тема фестиваля — «Инженеры России». Изо льда необыкновенно аллегорично будут созданы образы самых востребованных инженерных профессий. А также множество интерактивных ледовых скульптур для незабываемых фото. На большой сцене фестиваля три раза в день будет идти новогодний мюзикл. А по вечерам всех желающих ждет зажигательный ледовый open-air в волшебном антураже льда и огней.
С 29 декабря по 12 января, Парк Победы на Поклонной горе.
Русская классика балета, 12+
Вечер, посвященный великому искусству — балету, который на протяжении многих лет создает прекрасный мир любви и восхищения, завлекая человеческие сердца в чарующее таинство танца. Режиссер вечера — российский артист балета, премьер балета Большого театра, трижды номинант на театральную премию «Золотая маска» Игорь Цвирко.
В преддверии Нового года вы окунетесь в историю классического русского балета, от спектаклей Жюля Перро и Мариуса Петипа до шедевров, созданных Михаилом Фокиным и Юрием Григоровичем.
В этот вечер будет звучать музыка Петра Ильича Чайковского из «Лебединого озера» и «Спящей красавицы». Среди шедевров зрители увидят фрагменты из балета «Жизель» и «Баядерка», дуэт Золотого раба и Зобеиды из «Шахерезады», насладятся жаркой историей русской сказки из балета «Жар- птица». Завершит вечер фрагмент из самого ожидаемого балета зимы — «Щелкунчик».
22, 30 декабря, 17:00, Филармония-2, Концертный зал им. С. В. Рахманинова.