«Ёлки» как украшение: премьера фильма с Бураком Озчивитом прошла в Москве

Светская премьера новой серии главной отечественной новогодней кинофраншизы «Ёлки» состоялась в Москве 10 декабря. Одну из главных ролей в 11-й части исполнил популярный турецкий актер, звезда сериалов «Черная любовь» и «Великолепный век» Бурак Озчивит. Это его дебют в российском кино. В касте также Рузиль Минекаев, известный по «Слову пацана», Кристина Бабушкина, Андрей Рожков и другие. Среди первых зрителей закрытого показа в кинотеатре «Октябрь» были знаменитые гости и корреспонденты «Известий».
Премьера фильма «Ёлки» с Бураком Озчивитом.
Перефразируя Женю Лукашина из «Иронии судьбы»: каждый год в преддверии 31 декабря мы с друзьями ходим на «Ёлки» — это у нас такая традиция. В канун 2025-ого популярная новогодняя франшиза вступает в свой второй десяток — в прокат выходит 11-я часть. Первыми зрителями стали гости закрытой светской премьеры, которая состоялась в стенах столичного кинотеатра «Октябрь» 10 декабря.
Красная ковровая дорожка раскинулась рядом с елками, увешанными пряниками. Но главными украшениями вечера стали актеры, сыгравшие в фильме. Картина состоит из нескольких новелл о чудесах, происходящих в канун любимого праздника. В итоге судьбы людей из разных уголков страны переплетутся неожиданным образом, чтобы одинокая учительница Валентина Михайловна получила поздравление.
— В этом году моя мама вышла на пенсию и почувствовала, что раньше она была в центре жизни, и вдруг эта жизнь ушла. И практически во второй сцене этого фильма появляется героиня, которая тоже вышла на пенсию и переживает из-за этого. Мы это чувство превращаем в историю. Я не знаю, как ответить на вопрос о том, как сделать в этой части что-то новое, уникальное, мне просто кажется, что очень важно попробовать передать чувства — радости, печали, одиночества, любви. Я надеюсь, что нам эти глубинные вещи удалось затронуть, — поделился с «Известиями» во время премьеры шоураннер и сценарист картины Петр Внуков.
Еще одна из новелл вдохновлена сказкой о Золушке. А самым неожиданным ее героем стал турецкий актер Бурак Озчивит, известный российскому зрителю по ролям Малкочоглу Бали-бея в сериале «Великолепный век» и Кемаля в остросюжетной драме «Черная любовь». К разочарованию поклонников турдизи, звезды на премьере в Москве не было, но на красной ковровой дорожке красовалась его картонная фигура в полный рост.
«Ёлки» — дебют Озчивита в российском кино. А сыграл актер самого себя. По сюжету, заморский гость в холодной России рискует стать жертвой коварного плана мачехи юной девушки. За первую — Кристина Бабушкина, которая призналась, что была рада сыграть характерную героиню. За вторую — актриса Мария Раскина. Актриса вспомнила, что одна из совместных с турецким актером сцен, где она появляется в образе Снегурочки, несмотря на языковой барьер родилась в импровизации.
— Эпизод со шваброй мы придумали на съемочной площадке. Этого не было в сценарии. Мы бежали, снимали дубль, я упала в этом костюме Снегурочки, мы начали смеяться, массовка тоже. Я говорю: «Я как бабушка». Он отвечает: «Что? Бабушка?» (Мария повторяет с акцентом. — Ред.). Потом я говорю: «Швабра». И он повторяет: «Оу, швабра». Он так загорелся, как-то подхватил! Моя мама сегодня будет на вечере, она огромная поклонница турецких сериалов, смотрела и «Великолепный век», и «Черную любовь». А лично я — нет. И в этом была сложность — сыграть фанатичность, потому что я редко от кого-то фанатею. Только если от актрис советского кино. Алисы Фрейндлих, например, — рассказала Раскина «Известиям».
«Было порядка тридцати градусов жары, а мы снимали зиму».
Друга и помощника героини Марии — скромного курьера Дамира — на экране воплотил Рузиль Минекаев, звезда «Слова пацана». Ему тоже довелось в один из съемочных дней поработать с Бураком Озчивитом.
— Мы не смогли много пообщаться, но в целом я узнал что-то новое для себя о системе съемок в Турции. Как он сказал, они снимают пять дней подряд. У нас блок, например, трехмесячный, и на три месяца тебе разбивают дни. А у них прям пятидневка — каждый день с понедельника по пятницу находишься на площадке. И еще он позвал меня в Стамбул. Я думаю, может быть, там когда-нибудь увидимся, — рассказал Рузиль «Известиям».
Еще одна особенность российского кинопроизводства, привычная, впрочем, для актеров, — снимать зиму летом и наоборот.
— Было порядка тридцати градусов жары, а мы снимали зиму. Мы в полном обмундировании — в валенках, в шапке, в куртке, в вязаном свитере, в шарфе, — рассказал актер Андрей Рожков.
Новелла, где он появляется в образе провинциала, посвящена вечной теме порой непростых взаимоотношений отцов и детей. Его экранным сыном стал Виктор Хориняк, герой которого — амбициозный карьерист, покинувший родительское гнездо. Он начал собственную жизнь, которая и шла бы своим чередом, но к нему решили неожиданно нагрянуть родственники.
В реальной жизни Рожков своих детей тоже любит удивлять.
— Всё мои головокружительные события связаны с моими детьми. Сейчас они уже взрослые, но я до последнего момента пытался их как-то поразить. В последний раз я залез через форточку в костюме Деда Мороза, — рассказал он «Известиям».
Новые «Елки» обрели новый голос. На протяжении десяти фильмов франшизы постоянным невидимым героем истории был рассказчик, которого озвучивал Константин Хабенский. Теперь эта роль перешла к Сергею Бурунову.
Среди гостей премьеры были певица Ольга Серябкина, актеры Валентина Мазунина, Владимир Канухин, теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев, сценарист Андрей Золотарев и другие. В широкий прокат «Ёлки 11» выйдут 19 декабря 2024 года. Дистрибьютор — НМГ Кинопрокат (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»).