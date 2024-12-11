i: аутизм перестанет быть противопоказанием для вступления в армию Британии

По данным издания, этот шаг обусловлен острейшей нехваткой новобранцев. Новый глава Минобороны королевства Джон Хили в октябре 2024 года заявил, что некоторые требования к кандидатам устарели. Теперь аутисты смогут служить, если их расстройства не влияют на способность к учебе и трудовой деятельности, а также на их социальные взаимодействия.