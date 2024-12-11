i: аутизм перестанет быть противопоказанием для вступления в армию Британии

Великобритания решила отменить ограничения на вступление в Вооруженные силы (ВС) для людей с аутизмом, синдромом гиперактивности и дефицита внимания (СДВГ) и другими психическими расстройствами. Об этом сообщает издание i.
По данным издания, этот шаг обусловлен острейшей нехваткой новобранцев. Новый глава Минобороны королевства Джон Хили в октябре 2024 года заявил, что некоторые требования к кандидатам устарели. Теперь аутисты смогут служить, если их расстройства не влияют на способность к учебе и трудовой деятельности, а также на их социальные взаимодействия.
Кроме того, планируется радикальный пересмотр списка ограничений для новобранцев. Так, что даже бывшие алкоголики и наркоманы смогут вступить в армию, если они успешно преодолели свою зависимость более трех лет назад.
Ранее сообщалось, что британские власти решили сократить подготовку военнослужащих ради обеспечения повышения зарплат в армии. Высшему командованию приказано тратить меньше снарядов и ракет.