Что произошло в Иркутске в ночь на 11 декабря 2024: последние новости

В Иркутске полиция задержала преступников, находившихся в федеральном розыске.
Они проходят обвиняемыми по делам за кражу и невозвращение в исправительное учреждение. Сейчас задержанных передали в органы, они должны отсидеть назначенный срок.
Три тысячи подписей собрали в Бодайбо для снижения цен на авиабилеты в Иркутск.
В это время пассажиры отказываются от перелетов, так как цены слишком высокие: с 1 декабря стоимость подняли до 26 830 рублей.
В Киренске почти на сутки задержали рейс в Иркутск из-за непогоды.
Лайнер отправится по запланированному маршруту 11 декабря 2024 в 10:50 утра (по местному времени). А пока пассажиров должны разместить в гостиницах и предоставить горячее питание.