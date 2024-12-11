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Что произошло в Иркутске в ночь на 11 декабря 2024: последние новости

В Иркутске полиция задержала преступников, находившихся в федеральном розыске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске полиция задержала преступников, находившихся в федеральном розыске.

Они проходят обвиняемыми по делам за кражу и невозвращение в исправительное учреждение. Сейчас задержанных передали в органы, они должны отсидеть назначенный срок.

Три тысячи подписей собрали в Бодайбо для снижения цен на авиабилеты в Иркутск.

В это время пассажиры отказываются от перелетов, так как цены слишком высокие: с 1 декабря стоимость подняли до 26 830 рублей.

В Киренске почти на сутки задержали рейс в Иркутск из-за непогоды.

Лайнер отправится по запланированному маршруту 11 декабря 2024 в 10:50 утра (по местному времени). А пока пассажиров должны разместить в гостиницах и предоставить горячее питание.