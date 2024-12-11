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Каждый пятый человек репродуктивного возраста является носителем герпеса

По данным специалистов, общее число носителей половых вариаций вируса достигло 850 млн.

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Международный коллектив медиков пришел к выводу, что почти 850 млн людей в возрасте от 15 до 49 лет на Земле, около 20% от их общего числа, являются носителями тех форм вирусов герпеса HSV-1 и HSV-2, которые передаются преимущественно половым путем. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале Sexually Transmitted Infections.

«Проведенный нами анализ показывает, что половые формы герпесной инфекции широко распространены во всех регионах мира, что оказывает существенную нагрузку на систему здравоохранения и способствует распространению ВИЧ и других болезней. Этот факт подчеркивает необходимость скорейшей разработки вакцин и программ, нацеленных на предотвращение распространения HSV-1 и HSV-2», — пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа европейских, катарских и американских медиков под руководством адъюнкт-профессора катарского филиала Корнеллского университета в Дохе (Катар) Лейса Абу-Раддада при анализе данных, собранных профильными здравоохранительными службами и медиками со всего мира в 2016—2020 годах. В общей сложности ученые исследовали и объединили свыше 1,2 тыс. публикаций, связанных с распространением вирусов HSV-1 и HSV-2 по всем континентам мира.

Используя эти сведения, профессор Абу-Раддад и его коллеги подготовили модель распространения герпеса по Земле и использовали ее для получения оценок того, как много людей репродуктивного возраста ежегодно заражаются этим вирусным патогеном и как много носителей HSV-1 и HSV-2 присутствуют в целом на Земле и в разных регионах мира.

Эти расчеты показали, что каждый год этими вирусами заражаются порядка 16,8 млн (HSV-1) и 25,6 млн (HSV-2) человек в возрасте 15−49 лет, что несколько меньше аналогичных оценок для 2016 года с учетом различий в численности населения планеты и роста его среднего возраста. При этом общее число носителей половых вариаций герпеса выросло до 850 млн (376 млн носителей HSV-1 и 519 млн зараженных HSV-2), около 204 млн которых ежегодно переносят как минимум один период обострения инфекции.

При этом исследователи отмечают, что уровень распространения оральных форм герпеса в мире еще выше — по оценкам профессора Абу-Раддада и его коллег, число его носителей в этой же возрастной категории составляет от 3,1 до 3,6 млн. Это подчеркивает необходимость разработки вакцин и новых подходов для борьбы с вирусами герпеса, чье создание позволит значительно снизить частоту развития осложнений, связанных с этими патогенами.

О вирусе герпеса.

Долгое время герпес считался достаточно безобидным вирусом, однако недавно ученые обнаружили, что его присутствие в организме может провоцировать развитие болезни Альцгеймера, рассеянного склероза, энцефалита, рака половых органов и других болезней. Отсутствие вакцин от герпеса означает, что человек остается его носителем всю оставшуюся жизнь.