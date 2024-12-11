Каждый пятый человек репродуктивного возраста является носителем герпеса

Эти расчеты показали, что каждый год этими вирусами заражаются порядка 16,8 млн (HSV-1) и 25,6 млн (HSV-2) человек в возрасте 15−49 лет, что несколько меньше аналогичных оценок для 2016 года с учетом различий в численности населения планеты и роста его среднего возраста. При этом общее число носителей половых вариаций герпеса выросло до 850 млн (376 млн носителей HSV-1 и 519 млн зараженных HSV-2), около 204 млн которых ежегодно переносят как минимум один период обострения инфекции.