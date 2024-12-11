Роспотребнадзор призвал приостановить продажу аромаингаляторов для носа

Роспотребнадзор уже принимает меры по приостановлению действия подобных документов и прекращению реализации данной продукции. Ведомство отметило, что «аромаингаляторы» становятся все более популярными среди подростков, их часто продают через онлайн-платформы, и они привлекают внимание привлекательным дизайном упаковки и разнообразными вкусами.