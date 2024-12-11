Роспотребнадзор призвал приостановить продажу аромаингаляторов для носа

Роспотребнадзор предпринимает оперативные меры по приостановке реализации «аромаингаляторов для носа», сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе мониторинга информации о продаже «аромаингаляторов» на маркетплейсах было установлено, что данная продукция часто сопровождается декларациями о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».
Однако, как выяснили специалисты, основания для выдачи таких деклараций не подтверждены, а иногда информация о сопроводительных документах вообще отсутствует.
Роспотребнадзор уже принимает меры по приостановлению действия подобных документов и прекращению реализации данной продукции. Ведомство отметило, что «аромаингаляторы» становятся все более популярными среди подростков, их часто продают через онлайн-платформы, и они привлекают внимание привлекательным дизайном упаковки и разнообразными вкусами.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что использование аромаингалятора может привести к отравлению. Эксперт обратила внимание на то, что аромамасла являются аллергенами и могут стать причиной аллергической реакции. Кроме того, Чернышова отметила, что аромаингаляторы могут вызвать психологическую зависимость.