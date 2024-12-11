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Эксперт рассказал о целях введения новой должности в батальонах ВДВ

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, введение должности заместителя командира по тылу в батальонах ВДВ, о котором стало известно от источников в Минобороны, продиктовано опытом специальной военной операции (СВО).

Источник: РИА "Новости"

«Заместитель командира батальона получит подчиненных, которые ему будут помогать решать вопросы снабжения, наверняка увеличат количество транспорта. Скорее всего, это будет офицер в звании майора: командир батальона обычно в звании подполковника, а его замы — на ступеньку ниже. Конечно, офицеры в должности заместителя командира батальона по тылу будет иметь гораздо больший авторитет и возможности. Это оправдано. Им отвечать за то, чтобы военнослужащие подразделения были обеспечены всеми видами положенного им довольствия», — объяснил эксперт.

СВО показала, отметил эксперт, что батальоны часто действуют в отрыве от основных сил полка.

«Для них нужны дополнительные боеприпасы, продукты питания, оснащение, амуниция и многое другое. Усложняется и логистика доставки всех этих материальных ценностей. Исходя из этого, становится ясно, что вопросы снабжения надо решать на более высоком уровне. По этой причине, я считаю, введение новой должности оправдано. Важно, что решение родилось в ходе специальной военной операции, значит, оно продиктовано жизнью», — резюмировал Литовкин.