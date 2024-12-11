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В Симферополе ищут должников среди автомобилистов

Профилактическое мероприятие «Должник» пройдет в Симферополе с 9 по 20 декабря.

Источник: НИА Крым

Сотрудники Госавтоинспекции проверяют участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, на предмет наличия неуплаченных штрафов за нарушение ПДД РФ в установленный законом срок.

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения своевременно оплачивать штрафы. За неуплату штрафа в срок, предусмотренный законодательством, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административного ареста сроком до 15 суток или обязательных работ до пятидесяти часов.

Узнать информацию о наличии штрафов за нарушение ПДД можно, воспользовавшись специальным сервисом на официальном сайте Госавтоинспекции, а также через Единый портал Госуслуги.ру.

ГИБДД