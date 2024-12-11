В Симферополе ищут должников среди автомобилистов

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения своевременно оплачивать штрафы. За неуплату штрафа в срок, предусмотренный законодательством, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административного ареста сроком до 15 суток или обязательных работ до пятидесяти часов.