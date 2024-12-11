Российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее Курахово

Российские войска форсировали реку Волчья северо-западнее города Курахово, где в настоящее время идут бои за освобождение населенного пункта, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.