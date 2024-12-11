Морозы до 15 градусов обещают в трех мегаполисах Казахстана в среду

Сегодня в Алматы будет ясно, без осадков. Термометры днем покажут до −5 градусов, а ночью в городе похолодает до −14 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но осадков не ожидается. Днем в столице обещают до −9 градусов, ночью температура снизится до −15 градусов. Скорость ветра — 9,4 м/с.
В Шымкенте сегодня будет солнечно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до −11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.