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Морозы до 15 градусов обещают в трех мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 11 декабря, во всех трех мегаполисах Казахстана — Астане, Алматы и Шымкенте — ожидаются морозы. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Сан-Хосе: +11° 0 м/с 58% 769 мм рт. ст. +16°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы будет ясно, без осадков. Термометры днем покажут до −5 градусов, а ночью в городе похолодает до −14 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но осадков не ожидается. Днем в столице обещают до −9 градусов, ночью температура снизится до −15 градусов. Скорость ветра — 9,4 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до −11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.