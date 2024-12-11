На древних зеркалах-подвесках с Керченского полуострова нашли скрытый орнамент

«Одно из зеркал, сохранившееся лучше всего, содержит около 34,5% олова и 8,4% свинца. Высокое содержание олова сделало его менее подверженным коррозии и сохранило его серо-серебристый цвет. Такие зеркала ценились за высокую отражательную способность и цвет, имитирующий солнечный или лунный диск. По словам исследователей, материал этого артефакта можно отнести к категории высокооловянистых “белых бронз”, тогда как другие два не содержат значительных концентраций олова. Для оловянных бронз содержание олова должно было составлять не больше 26% и не меньше 18% — это позволяло проводить горячую ковку без предварительного отжига», — также уточнили в Курчатовском институте.