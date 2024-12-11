На древних зеркалах-подвесках с Керченского полуострова нашли скрытый орнамент

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского и НИЦ «Курчатовский институт» выявили и изучили рельефный орнамент на поверхности найденных на Керченском полуострове зеркал-подвесок, относящихся к I-III векам нашей эры. Современные методы исследования позволили изучить рисунок с расходящимися лучами, сообщили ТАСС в пресс-службе научного центра.
«На поверхности зеркала с наилучшей сохранностью мы обнаружили слой коррозии толщиной 0,2−3 мм. В толще диска наблюдались сферические пустоты диаметром до 0,5 мм, характерные для метода отливки. Рентгеновская томография позволила уточнить и детали рельефного орнамента на этом зеркале. На его поверхности мы выявили три концентрические окружности диаметром около 22, 26 и 38 мм. Пространство между внешней и средней окружностями заполнено радиально расходящимися лучами», — пояснила научный сотрудник Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Екатерина Коваленко, чьи слова приводит пресс-служба института.
Предметом исследования стали три зеркала-подвески сарматского типа. Из-за коррозии и плохой сохранности металла их невозможно было очистить механически, не повредив декор. Авторы работы использовали рентгеновскую томографию для выявления слабо различимых элементов орнамента.
Ученые также проанализировали состав зеркал, сделанных из меди, олова и свинца. Соотношение компонентов в каждом из них различалось.
«Одно из зеркал, сохранившееся лучше всего, содержит около 34,5% олова и 8,4% свинца. Высокое содержание олова сделало его менее подверженным коррозии и сохранило его серо-серебристый цвет. Такие зеркала ценились за высокую отражательную способность и цвет, имитирующий солнечный или лунный диск. По словам исследователей, материал этого артефакта можно отнести к категории высокооловянистых “белых бронз”, тогда как другие два не содержат значительных концентраций олова. Для оловянных бронз содержание олова должно было составлять не больше 26% и не меньше 18% — это позволяло проводить горячую ковку без предварительного отжига», — также уточнили в Курчатовском институте.
Зеркала-подвески, найденные на территории Керченского полуострова, аналогичны изделиям, обнаруженным ранее в археологических памятниках Нижнего Дона, Северного и Центрального Кавказа. Результаты работы позволили расширить знания и о технологии изготовления, и о декоре таких предметов.