Пробки и массовые аварии сковали Новосибирск морозным утром 11 декабря

Новосибирск морозным утром 11 декабря сковали шестибалльные пробки. Также на дорогах города произошло сразу несколько ДТП. Об этом сообщает «2ГИС».
Так, авария и пробка на улице Станционной. ДТП и сильный затор на проезде Энергетиков. Пробка из-за ДТП на улице Петухова. Также авария и затор на улице Тюменской. Затруднено движение по улицам Титова, Троллейной, Немировича-Данченко.
На правом берегу города авария и пробка на улице Большевистской, а также на улице Бориса Богаткова. Затруднено движение по улицам Кирова, Восход, Никитина, улице Фрунзе и Дуси Ковальчук.