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Пробки и массовые аварии сковали Новосибирск морозным утром 11 декабря

На дорогах снег и гололедица.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирск морозным утром 11 декабря сковали шестибалльные пробки. Также на дорогах города произошло сразу несколько ДТП. Об этом сообщает «2ГИС».

Так, авария и пробка на улице Станционной. ДТП и сильный затор на проезде Энергетиков. Пробка из-за ДТП на улице Петухова. Также авария и затор на улице Тюменской. Затруднено движение по улицам Титова, Троллейной, Немировича-Данченко.

На правом берегу города авария и пробка на улице Большевистской, а также на улице Бориса Богаткова. Затруднено движение по улицам Кирова, Восход, Никитина, улице Фрунзе и Дуси Ковальчук.