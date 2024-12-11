Пробки и массовые аварии сковали Новосибирск морозным утром 11 декабря

Так, авария и пробка на улице Станционной. ДТП и сильный затор на проезде Энергетиков. Пробка из-за ДТП на улице Петухова. Также авария и затор на улице Тюменской. Затруднено движение по улицам Титова, Троллейной, Немировича-Данченко.