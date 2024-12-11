Новосибирцы мечтают о зарплатах более 200 тысяч рублей

Более половины жителей Новосибирска (53%) хотят получать зарплату не менее 200 тысяч рублей, согласно опросу компании «Ренессанс страхование».
Финансовые ожидания новосибирцев
Опрос также показал, что 72% новосибирцев хотели бы иметь шестизначный доход. Среди них 18% мечтают о зарплате более 400 тысяч рублей.
Наиболее высокие финансовые ожидания оказались у сибиряков в возрасте от 35 до 54 лет. Кроме того, мужчины чаще женщин хотят получать высокую зарплату.
Рынок труда Новосибирска
По данным исследовательского центра Зарплаты.ру, самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Новосибирске на начало декабря являются:
* Водители большегрузов — от 250 тыс. рублей.
* Руководитель юридического отдела — до 220 тыс. рублей.
* Геофизики и геологи — от 200 тыс. рублей.
* Мастер-приемщик автомобилей — до 150 тыс. рублей.
* Массажист — до 150 тыс. рублей.
Средняя зарплата в Новосибирской области
В конце ноября портал «Рrecedent.tv» сообщил, что Новосибирская область заняла 5-е место в Сибири по уровню средней заработной платы. По данным регионального органа статистики, в ноябре этот показатель составил 72 027 рублей.