Буйного пассажира задержали в аэропорту Хабаровска

В аэропорту Хабаровска задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и отказался выполнять требования полиции. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мужчина привлек внимание сотрудников патруля своим поведением. Его доставили в дежурную часть, но по пути он начал громко ругаться и отказывался подчиняться.
«Проверка показала, что ранее мужчина уже привлекался за нарушения. От медицинского освидетельствования он отказался. Его поместили в камеру для административно задержанных лиц до полного вытрезвления», — рассказали в транспортной полиции.
За неповиновение законному требованию сотрудника полиции ему грозит наказание.