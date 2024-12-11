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Буйного пассажира задержали в аэропорту Хабаровска

Мужчина устроил скандал.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Хабаровска задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и отказался выполнять требования полиции. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Мужчина привлек внимание сотрудников патруля своим поведением. Его доставили в дежурную часть, но по пути он начал громко ругаться и отказывался подчиняться.

«Проверка показала, что ранее мужчина уже привлекался за нарушения. От медицинского освидетельствования он отказался. Его поместили в камеру для административно задержанных лиц до полного вытрезвления», — рассказали в транспортной полиции.

За неповиновение законному требованию сотрудника полиции ему грозит наказание.